деревня Успенское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Успенское

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3413Успенское (Собакино, Кок), с. вл.при рч. Коковенке.261523110150Церквей православных 2. Училище. Богадельня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Успенская волость
125. Успенское (Собакино), село бывшее владельческое, при речке Ковенке, дворов 36, жителей 210, волостное правление, 2 церкви православные, богадельня, школа, 2 ветряные Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Успенская волость
село Успенское62252902557717311938366910

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Успенская волость
189УспенскоеСело2932177137Церковь и земская школа грамоты, три мануфактурных лавки, одна мелочная и винная лавки, ветряная мельница о 2-х поставах. Ярмарка 15 августа.
190УспенскоеХутор29142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
179910Успенскоедеревня55°21'00"34°40'00"N-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Тумановское сельское поселение
66605480178д Успенскоедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.