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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3413Успенское (Собакино, Кок), с. вл.при рч. Коковенке.261523110150Церквей православных 2. Училище. Богадельня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
125. Успенское (Собакино), село бывшее владельческое, при речке Ковенке, дворов 36, жителей 210, волостное правление, 2 церкви православные, богадельня, школа, 2 ветряные Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Успенское62252902557717311938366910
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
189УспенскоеСело2932177137Церковь и земская школа грамоты, три мануфактурных лавки, одна мелочная и винная лавки, ветряная мельница о 2-х поставах. Ярмарка 15 августа.
190УспенскоеХутор29142
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
179910Успенскоедеревня55°21'00"34°40'00"N-36-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605480178д Успенскоедеревня