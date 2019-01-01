деревня Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Огарково

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Огаркова Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Огарково Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8928.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Огарково Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Дело по жалобе крестьянки дер. Агарково Семенцевской волости Грязовецкого уезда А. С. Соловьевой на действия начальника Дроздова. 1892 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Огарково Семенцевской волости Грязовецкого уезда Камкиной на действия должностных лиц. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Борисо-Глебской Ельниковской церкви. Список архивных д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2646Огарково, д. разновед.при рч. Докматке.2217226076

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
92ОгарковоСопелкинскоесвободные хлебопашцы61214
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
41аОгарковоЧупровскоебывшие помещичьи51214
41бОгарковоСеменцевскоебывшие помещичьи162736

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Огарково261167деревняРусские375685141

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Первомайский сельсовет
Огарково (молочн. проп. пун.,1 торг. зав.) 2077деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: —.4137

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248899Огарководеревня58°41'с.ш.40°19'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432346д Огарководеревня

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