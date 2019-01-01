Где упоминается данное место

Ревизская сказка о крестьянах дер. Огаркова Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Огарково Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8928.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Огарково Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.

Дело по жалобе крестьянки дер. Агарково Семенцевской волости Грязовецкого уезда А. С. Соловьевой на действия начальника Дроздова. 1892 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все

Дело по жалобе крестьянки дер. Огарково Семенцевской волости Грязовецкого уезда Камкиной на действия должностных лиц. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все