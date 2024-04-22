село Иванчицы, село Иванчицы, Рівненська область (на 2018) — Familio

Иванчицы

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Пинский уезд
Иванчицы27Ширма2811576

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Морочанская волость
611. Иванчицы, село бывшее владельческое, при реке Стыре, дворов 26, жителей 283, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Морочанская волость
Иванчицы, деревня4146123787322

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19993Іванчиціселор-н ЗарічненськийЗарічненська селищна рада
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