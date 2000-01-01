село Береговое, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Береговое

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
3005Островое (Поляны, Чудилище, Самодуровка), сц. вл.при рч. Черной.261229250248

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Сц. Поляна Островская, Чудилище тож5Вас. Ив. Чулков18111728
Сц. Поляна Островская, Чудилище тож5Вас. Ив. Чулков18111728
С. Летники с деревнями: Поляки, Никитское, Самодуровка и Александровка42Ек. Никол. Муравьева645140

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Песочинская волость
1121. Самодуровка (Поляна, Островое Чудище), сельцо бывшее владельческое, дворов 105, жителей 467, лавка, кожевенный завод

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Песочинская волость
Самодуровка, Поляны, Острая, Чудилище тож д.7277при реке Черной82280278558953110ПесочняЦерк.-прих. школа
Хут. Острая Поляна г. Кочетова вл. ус.7283при д. Самодуровке1112963210Песочня
При д. Самодуровке г. Демишева вл. ус.72841112963210Песочня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
100Береговоесело54°11'с.ш.40°56'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Береговское сельское поселение
61626406101с Береговоесело

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