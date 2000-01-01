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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3005Островое (Поляны, Чудилище, Самодуровка), сц. вл.при рч. Черной.261229250248
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Сц. Поляна Островская, Чудилище тож5Вас. Ив. Чулков18111728
Сц. Поляна Островская, Чудилище тож5Вас. Ив. Чулков18111728
С. Летники с деревнями: Поляки, Никитское, Самодуровка и Александровка42Ек. Никол. Муравьева645—140
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1121. Самодуровка (Поляна, Островое Чудище), сельцо бывшее владельческое, дворов 105, жителей 467, лавка, кожевенный завод
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Самодуровка, Поляны, Острая, Чудилище тож д.7277при реке Черной82280278558953110ПесочняЦерк.-прих. школа
Хут. Острая Поляна г. Кочетова вл. ус.7283при д. Самодуровке1112963210Песочня
При д. Самодуровке г. Демишева вл. ус.72841112963210Песочня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
100Береговоесело54°11'с.ш.40°56'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61626406101с Береговоесело