село Красная Поляна, село Красная Поляна, Актогайский район, Павлодарская область (на 2022) — Familio

Красная Поляна

Актогайский район, Павлодарская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Павлодарская область, Актогайский район, Караобинский сельский округ
село Красная ПолянаКрасная Поляна а.553243102
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