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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3326Смотрики, д. вл. и каз.при рч. Оржице.26995381409
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
Д. Смотрикова69Кн. Мих. Долгоруков369—141
М. Яготино, д. Смотрики и х. Райковщина73Варв. Репнина511—173
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
850. Смотрики, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Оржице, дворов 204, жителей 1146, еврейский молитвенный дом, больница, 2 питейных дома, базар по Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Смотрики деревняСмотрикское крестьян собственников225249214—3657577341491
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19042Смотрикиселоцентр сільської радир-н Пирятинськийсільрада Смотриківська