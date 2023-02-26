агрогородок Поколюбичи, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Поколюбичи

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поколюбичская волость
166. Поколюбичи, село бывшее владельческое, при озере Сетине, дворов 138, жителей 848, волостное правление (уездный город 8½ в.), церковь православная, школа. В 10 верста Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поколюбичская волость
село Поколюбичи31214010161611495351311008416

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поколюбичская волость
1Село Поколюбичи, в нем Поколюбичское волостн. правл. почт. тр. оз. СетинеПоколюбич. С. л. 248864874Поколюбич. пр. 1658

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет
д Поколюбичи3105

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Поколюбичский сельсовет
аг. Поколюбичи1244

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