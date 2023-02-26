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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
166. Поколюбичи, село бывшее владельческое, при озере Сетине, дворов 138, жителей 848, волостное правление (уездный город 8½ в.), церковь православная, школа. В 10 верста Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Поколюбичи31214010161611495351311008416
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Поколюбичи, в нем Поколюбичское волостн. правл. почт. тр. оз. СетинеПоколюбич. С. л. 248864874Поколюбич. пр. 1658
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Поколюбичи3105
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Поколюбичи1244