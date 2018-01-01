село Почуйки, Житомирська область (на 2018) — Familio

Почуйки

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Новоселицкая волость
1019. Почуйка, село бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 193, жителей 1413, церковь православная, школа, постоялый двор, питейный дом, 2 лавки, водяная мельниц Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Романовская волость
Почуйки село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7795Почуйкиселор-н ПопільнянськийКвітнева сільська об'єднана територіальна громада

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