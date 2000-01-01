село Кубарово, Кубаровская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Кубарово

Кубаровская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5641Кубарово, с. вл.при рч. Башковке.171422146136Церквей православных 2. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
Д. Кубарово13Анна Алекс. Пятницкая531310

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Кубаровская волость
315. Кубарово, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 145, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, водяная мельница, ярмарка Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Кубаровская волость
село Кубарово119190435491627922836562840

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Кубаровская волость
304КубаровоДеревня16259472
305Кубарова ГораДеревня1640133109
306КубаровоСело164126Церковь, земск. школа, ярмарки: 8-го сентября и 17-го марта, мельница, торгов. амбар, казен. вин. лав.
307КубаровоСельцо16331

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