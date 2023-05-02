деревня Савитово, деревня Савитово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Савитово

Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5763Совитово, д.на лев. бер. Волги.2733155457

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Д. Савитова63Ив. Анд. и Над. Алекс. Безобразовы82

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Георгиевская волость
Савитово д.р. Волга222676385896Преобладающие промыслы по Георгиевской волости: фабричные рабочие, матросы, судорабочие и перевозчики, пастухи, печники, плотники, возка, пилка и рубка дров

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Заволжский район
586806Савитоводеревня57°27'41°45'O-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Заволжский муниципальный район, Волжское сельское поселение
24605410446д Савитоводеревня
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