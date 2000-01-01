село Троицкое, село Троицкое, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Троицкое

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1066Троицкое, с. каз.при р. Осколе.294537110119Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Осколищенская волость
552. Троицкое (Гречишкина), село бывшее государственное, при реке Осколе, дворов 72, жителей 406, церковь православная, кожев. звд.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Погромская волость
Троицкое (Гречишкино)7796селоТроицкаго78541
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