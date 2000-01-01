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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1066Троицкое, с. каз.при р. Осколе.294537110119Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
552. Троицкое (Гречишкина), село бывшее государственное, при реке Осколе, дворов 72, жителей 406, церковь православная, кожев. звд.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Троицкое (Гречишкино)7796селоТроицкаго78541