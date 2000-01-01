деревня Еремина, Болшевская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Еремина

Болшевская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2216Еремина, д. вл.при колодцах.723371925

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Бельский уезд
Д. Еремино27Кн. Мар. Алекс. Мещерская207

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Болшевская волость
30. Еремина, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 35, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Болшевская волость
252ЕреминоДеревня67123635Мелочн. лав.

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