деревня Маклок, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Маклок

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Велижский уезд, Маклоковская волость
42. Маклок, погост, волостное правление (у г. 3 в.), 2 церкви православные, часовня. В 2 верстах — хут. Горки, ст. кв. В 3 верстах — окол. Рябинка, еврейский молитвенный Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Велижский уезд, Маклоковская волость
погост Маклок22162516451318831944382739

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Маклаковская волость
50МаклокселоколодецМаклаковского, православногоЦерковному причту9

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
177726Маклокдеревня55°41'00"31°22'00"N-36-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Ситьковское сельское поселение
66603440151д Маклокдеревня

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