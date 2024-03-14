деревня Пожарище, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пожарище

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Явенгской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5308Пожарище, д. разновед.при рч. Явенге.1681893832
5369Пожарище, д. каз.при р. Явенге.1162031113

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Зубовская волость
716. Пожарище, деревня бывшая государственная, при речке Явеньге, дворов 5, жителей 30, волостное правление (уездный город 144 в.), 2 церкви православных, трактир, 22 лав Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Зубовская волость
4329ПожарищеАнисимов.ПокровскийШипилова1400,2365
44ПожарищеПожарищен.ПокровскийЗасодимской1400,3111822
45ПожарищеЯвенгскоеПокровскийсобственники1400,34119
46ПожарищеЯвенгскоеПокровскийсвободные хлебопашцы1400,3354

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Кубенский сельсовет
Пожарище (1 торг. зав.,кред. т-во,масл. зав.,библиот.) 90деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 162 км. Летнее: —.2930

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273491Пожарищедеревня60°36'с.ш.40°10'в.д.P-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Явенгское сельское поселение
19618456356д Пожарищедеревня

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