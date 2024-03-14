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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Явенгской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5308Пожарище, д. разновед.при рч. Явенге.1681893832
5369Пожарище, д. каз.при р. Явенге.1162031113
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
716. Пожарище, деревня бывшая государственная, при речке Явеньге, дворов 5, жителей 30, волостное правление (уездный город 144 в.), 2 церкви православных, трактир, 22 лав Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4329ПожарищеАнисимов.ПокровскийШипилова1400,2365
44—ПожарищеПожарищен.ПокровскийЗасодимской1400,3111822
45—ПожарищеЯвенгскоеПокровскийсобственники1400,34119
46—ПожарищеЯвенгскоеПокровскийсвободные хлебопашцы1400,3354
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пожарище (1 торг. зав.,кред. т-во,масл. зав.,библиот.) 90деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 162 км. Летнее: —.2930
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273491Пожарищедеревня60°36'с.ш.40°10'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618456356д Пожарищедеревня