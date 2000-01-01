агрогородок Большая Рогозница, Мостовский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Большая Рогозница

Мостовский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Самаровичская волость
Рогозница-ВеликаяДеревня474152020Зельва
Рогозница IIИмение88151515Волковыск

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Мостовский район, Песковский сельсовет
аг. Большая Рогозница332

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