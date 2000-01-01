хутор Изварин, хутор Изварин, Гундоровская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Изварин

Гундоровская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
174Изварин.при р. Большой Каменке.3050186198

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Гундоровская станица
1588Изварин хутор, Гундоровской станицы, при реке Бол.-Каменка1083736431437Хуторское правление, приходское училище, водян. и ветр. мельн.823415
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