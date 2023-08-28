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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пиловня, (скип. зав.), ф. (Ясинского), р. Невиша, жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 29, у. гор. 63 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Поречье 30 в.
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ПиловняДеревня86655422Озеры
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пиловня8
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Пиловня16