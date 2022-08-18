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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12645Старина, погост.при рч. безымянной.3838594Церковь православная. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
433. Старино, погост, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная. В 7 верстах — церковь православная. В 12 верстах — 2 ц. пр.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пог. Старина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129408Старинадеревня56°15'32°02'O-36-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28616426426д Старинадеревня