деревня Остенка Большая, деревня Остенка Большая, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1913) — Familio

Остенка Большая

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
997Остенка Большая, дер.при рч. Ершовке.171765150182Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Остенская волость
38. Большая Остенка, деревня бывшая государственная, дворов 67, жителей 402, волостное правление (уездный город в 17 верстах), часовня, школа, в. мльн. В 3 верстах — церк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Псковский уезд, Остенская волость
деревня Большая Остенка
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