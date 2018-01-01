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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
742Юмагузина 2-я (Емагузина 2-я), д. башк.при рч. Курагапке.869629120128Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
622. Юмагузина 2-я (Имепли-Тамак), деревня бывшая государственная, при речке Кураганке, дворов 40, жителей 260, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72701Юмагузино Второедеревня51°32'с.ш.57°37'в.д.M-40-020