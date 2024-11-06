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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Ташино, Городенской волости, Лужского уезда, Е. Макаровым. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Пашино, Городенской волости, Лужского уезда, С. Ивановым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянина дер. Ташино Городенской волости Лужского уезда Михея Иванова на отмену уездным съездом приговора крестьян о передаче носителю одного надела полевой Показать все
Земельные планы Лужского уезда Городенской волости дер. Ташино. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 173.
Об отводе хуторского участка земли крестьянину Якову Андрееву, дер. Пашино Городенской волости Лужского у. 1912–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О разверстании надельной земли крестьян на хуторские участки дер. Пашино Городенской волости Лужского у. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Об отводе отрубного участка крестьянину Якову Андрееву дер. Пашино Городенской волости Лужского у. и о возобновлении границ части дачи и пустоши Петропавловской. 1911 г. Показать все
О разверстании надельной земли крестьян на отрубные участки дер. Пашино Городенской волости Лужского у. вотчины Г. Быкова, отграничении надела из дачи сельца Екатерининск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1901Ташино, д. и мыза вл.при р. Удрайке.1919317886Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Ташино2Наследн. Ренни49—20
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ташино д.182 стан1872 участок18город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312533Ташинодеревня58°40'00"30°06'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402331д Ташинодеревня