деревня Ченцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ченцово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разделе покосов между крестьянами Тотемского уезда Чучковской вол. д. Ченцово братьями Буевыми. 1881–1882 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе запасного рядового дер. Ченцова Чучковской волости Томемского уезда М. П. Буева на постановление земского начальника 7 участка Тотемского уезда о вступчиво Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Ченцова Чучковской волости Тотемского уезда Шерлыгина М. С. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Павлу. 1913 г. // Г Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 254. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Мольской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8915Ченцово, д. каз.при колодцах.10454164640

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Чучковская волость
7878ЧенцовоСлободищен.Троицкийбывшие государственные1012288562

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Мольская волость
Ченцово976136деревняРусские349076166

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Чучковский сельсовет
Ченцово 4473деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 74 км. Летнее: —.Зимнее: 99 км. Летнее: —.3834

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
246033Ченцоводеревня59°35'с.ш.41°13'в.д.O-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Чучковское сельское поселение
19638452396д Ченцоводеревня

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