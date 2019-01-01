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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разделе покосов между крестьянами Тотемского уезда Чучковской вол. д. Ченцово братьями Буевыми. 1881–1882 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе запасного рядового дер. Ченцова Чучковской волости Томемского уезда М. П. Буева на постановление земского начальника 7 участка Тотемского уезда о вступчиво Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Ченцова Чучковской волости Тотемского уезда Шерлыгина М. С. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Павлу. 1913 г. // Г Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 254. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Мольской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8915Ченцово, д. каз.при колодцах.10454164640
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7878ЧенцовоСлободищен.Троицкийбывшие государственные1012288562
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ченцово976136деревняРусские349076166
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ченцово 4473деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 74 км. Летнее: —.Зимнее: 99 км. Летнее: —.3834
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246033Ченцоводеревня59°35'с.ш.41°13'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452396д Ченцоводеревня