село Васильевка, село Васильевка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Васильевка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
По прошению землевладельцев дворян Языковых о разрешении им постройки сельскохозяйственного винокуренного завода при с. Васильевка Дурасовской волости Пензенского уезда. Показать все
Сельскохозяйственная перепись д. Васильевка Дурасовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4127.
Смета на ремонт здания Васильевского детдома в селе Васильевке Дурасовской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р390. Опись 1. Дело 1 Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Языкова П. А. в д. Васильевка Дурасовской волости Пензенского уезда. 1918–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
29Васильевка, д. вл.при рч. Вязовке.28848221220Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Дурасовская волость
28. Василевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 73, жителей 521, винокуренных завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47784Васильевкасело53°14'44°42'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Богословский сельсовет
56655407106с Васильевкасело
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