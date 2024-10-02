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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Турчаны, им. (Яковицкого), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 110, у. гор. 12 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Борковичи 23 в.
Турчино, д., жит. 80 (38 м. 42 ж.), дес. 59, у. гор. 14 в., вол. пр., 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Борковичи 27 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Турчино24
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Турчино10