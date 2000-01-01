деревня Гнилино, деревня Гнилино, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Гнилино

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2173Гнилино, д.при р. Свири.2727236970Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
Д. Усадище, Гнильна, Наволока4Алекс. Панкр. Бриммер411016

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Горская волость
440. Гнильно, деревня бывшая владельческая, при реке Свири, дворов 22, жителей 150, часовня, лавка
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