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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1617Екатерино-Задонская (Анненская, Мазанки, Задонская), д. вл.при р. Доне.313131262224
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
502. Задонская (Скорняково), слобода бывшая владельческая, при реке Доне, дворов 94, жителей 554, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
69523Задонская-СкорняковкаслободаЗадонскийрк. ДонВсего: 169. Крестьянского типа: 167.4135219343212.8Дон, Ю.-В. ж. д. : 4,3 км.п. а. Дон: 4,3 км.С/с.; шк. I-ой ст.; т-з—II р.