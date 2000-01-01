село Успенское, село Успенское, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Успенское

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
85Успенское (Грабцово), с. вл.при рч. Городенке.81338150148Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Городенская волость
12. Грабцево (Успенское), Бутырки и Горневское, село, деревня и слобода бывшие владельческие, при речке Городенке, дворов 94, жителей 492, 2 церкви православных, школа, п Показать все
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