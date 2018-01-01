село Супротивная Балка, село Супротивная Балка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Супротивная Балка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Волчеречская волость
285. Супротивная Балка, хутор бывший государственный, при Супротивной балке, дворов 103, жителей 650, питейный дом, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Волчеречская волость
2.0Сопротивная Балка хутора Состоит из хутора: Гужвы, Кущинские, Сепетые, Кальницкие, Повьякалы, Рои, Пасешные, Светлишные, Кирички, Повстяные и Бодаки530283290436101010212131

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18943Супротивна Балкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Супротивнобалківська
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