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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
285. Супротивная Балка, хутор бывший государственный, при Супротивной балке, дворов 103, жителей 650, питейный дом, 8 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Сопротивная Балка хутора Состоит из хутора: Гужвы, Кущинские, Сепетые, Кальницкие, Повьякалы, Рои, Пасешные, Светлишные, Кирички, Повстяные и Бодаки530283290—436101010212131
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18943Супротивна Балкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Супротивнобалківська