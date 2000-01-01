деревня Выбойка, Вшельская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Выбойка

Вшельская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О земельном споре крестьян дер. Выбойко Вшельской волости Лужского уезда П. Иванова и Н. Самойлова. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2390Выбойка, д. вл.при р. Мшаге.7146183347

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Выбойки д.885 стан3237 участок26посад Сольцы, Псковской губернии

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