деревня Хиримякки, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Хиримякки

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества М. Е. Иванова в д. Хиримяки Куйвозовской вол. 1908–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества Я. М. Иванова в д. Хиримяки Куйвозовской вол. 1908–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
619Хиримякки, д. вл.при рч. Варзелове.54¾25½82329

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Лемболовская волость
22. Хиримяки, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 48, школа, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Хиримочки (Хиримяки) д.504 стан2113 участок6 станция Гарболово.

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