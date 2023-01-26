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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества М. Е. Иванова в д. Хиримяки Куйвозовской вол. 1908–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества Я. М. Иванова в д. Хиримяки Куйвозовской вол. 1908–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
619Хиримякки, д. вл.при рч. Варзелове.54¾25½82329
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
22. Хиримяки, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 48, школа, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Хиримочки (Хиримяки) д.504 стан2113 участок6 станция Гарболово.