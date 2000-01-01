село Марьино, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Марьино

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3452Марьино, с. вл.при р. Оптухе.5218306066Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Богородицкая волость
1024. Марьино, село бывшее владельческое, при речке Оптухе, дворов 85, жителей 574, церковь православная, 4 лавки

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Богородицкая волость
Марьино (село)17Почтовое отделение Долгое

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Богородицкая волость
6161МарьиноселоНово-Дмитриевскийрк. НеручьВсего: 66. Крестьянского типа: 65.18318737038.413.93.2Змиевка, М.-К. ж. д. : 16 км.п. а. Богородицко-Становское: 13,9 км.Шк. I-ой ст.; лик/п.

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