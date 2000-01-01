сельцо Красное, сельцо Красное, Семеновская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Красное

Семеновская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5500Красное, сц. вл.при рч. Внучке.101072823

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Семеновская волость
958. Красное, село бывшее владельческое, при речке Внучке, дворов 9, жителей 56, церковь православная, торжок 9-го мая.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Семеновская волость
6942Красное село5212112104
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