железнодорожная будка Железнодорожная будка 1192 км, Богатовский район, Самарская область (на 2018) — Familio

Железнодорожная будка 1192 км

Богатовский район, Самарская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная будка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Богатовский район
707927Железнодорожная будка 1192 кмж.-д.будка (нп)53°05'с.ш.51°22'в.д.N-39-103

Мы используем куки для улучшения работы сайта.