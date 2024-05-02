железнодорожная станция Железнодорожная станция 465, железнодорожная станция Железнодорожная станция 465, Жылыойский район, Атырауская область (на 2022) — Familio

Железнодорожная станция 465

Жылыойский район, Атырауская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Атырауская область, Жылыойский район, Майкомгенский сельский округ
Железнодорожная станция 465Теміржол ст. 465233645115
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