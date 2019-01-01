деревня Правая Шабаловка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Правая Шабаловка

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Петропавловская волость
96. Правая Шаболовка, деревня бывшая государственная, при речке Быковке, дворов 30, жителей 59, школа, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Петропавловская волость
Д. Прав. Шабаловка. Б. госуд. Рус. Прав.453Р. Быковка1151151558235201

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
56185Правая Шабаловкадеревня54°04'с.ш.50°40'в.д.N-39-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Нижняя Быковка
36624452146д Правая Шабаловкадеревня

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