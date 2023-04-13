деревня Овсянкино, Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Овсянкино

Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Овсянкино, Полновской волости, Гдовского уезда, М. Тимофеевым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьян дер. Овсянкино Полновской волости Гдовского уезда Ивана Гундаева и Кирилла Иванова на определение уездного съезда от 12 декабря 1907 года о разверстке Показать все
Прошение крестьянки Петрогр. губ. Гдовск. у. Полновской волости дер. Овсянкино Ф. Крыжиновской о выделе ей надельной земли одним участком. 1917 г. // Центральный государс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1509Овсянкино, д. вл.при колодце.502092225

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Полновская волость
Овсянкино, б. Коновницина, д.453 стан117 участок1почтово-телеграфное отделение Полна.
Овсянкино, б. Крыжановского, д.453 стан117 участок1почтово-телеграфное отделение Полна.

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