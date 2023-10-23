село Юлиямполь, Вінницька область (на 2018) — Familio

Юлиямполь

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Мурафская волость
1506. Юльямполь, деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 301, школа, 2 постоялых двора, питейный дом, базар через 2 недели

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Пеньковская волость
Юльямполь884555720

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2591Юліямпільселоцентр сільської радир-н Шаргородськийсільрада Юліямпільська

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