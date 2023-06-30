деревня Большая Переплетковка, деревня Большая Переплетковка, Цебриковская волость, Тираспольский уезд (на 1916) — Familio

Большая Переплетковка

Цебриковская волость, Тираспольский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2743Большая Переплетковка, д. вл.при рч. Малом Куяльнике.4720578998

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Горьевская волость
632. Переплетковка, деревня бывшая владельческая, при речке Малом Куяльныке, дворов 9, жителей 57, лавка, винный склад

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Цебриковская волость
деревня Переплетовка (сельское общество)214358101
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