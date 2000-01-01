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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству крестьянина села Никольское Елизаровской волости А. Е. Ефимова об укреплении земли. 1908 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина села Никольское Елизаровской волости Н. Е. Дмитриева об укреплении земли. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина села Никольское Елизаровской волости Г. Е. Ефимова об укреплении земли в его личную собственность. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянину Елизаровской волости деревни Никольской, А. Ф. Ефимову. 1911–1912 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по сообщению прокурора Владимирского окружного суда с делом по обвинению крестьянских мальчиков села Никольского Елизаровской волости Фрола Степанова Лукьянова, 12 л Показать все
Дело по обвинению крестьянина села Никольского Елизаровской волости Федора Андреевича Баранова в лесном пожаре. 1910 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фо Показать все
Дело о даче заключения крестьянскому поземельному банку по вопросу о выдаче денежной ссуды под залог надельной земли крестьянину Смоленской волости деревни Никулино, В. С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3740Николино, сц. вл.при рч. Шахе.3131125
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4383Никольское316471362310