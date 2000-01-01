сельцо Николино, сельцо Николино, Елизаровская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Николино

Елизаровская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству крестьянина села Никольское Елизаровской волости А. Е. Ефимова об укреплении земли. 1908 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина села Никольское Елизаровской волости Н. Е. Дмитриева об укреплении земли. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина села Никольское Елизаровской волости Г. Е. Ефимова об укреплении земли в его личную собственность. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянину Елизаровской волости деревни Никольской, А. Ф. Ефимову. 1911–1912 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по сообщению прокурора Владимирского окружного суда с делом по обвинению крестьянских мальчиков села Никольского Елизаровской волости Фрола Степанова Лукьянова, 12 л Показать все
Дело по обвинению крестьянина села Никольского Елизаровской волости Федора Андреевича Баранова в лесном пожаре. 1910 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фо Показать все
Дело о даче заключения крестьянскому поземельному банку по вопросу о выдаче денежной ссуды под залог надельной земли крестьянину Смоленской волости деревни Никулино, В. С Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3740Николино, сц. вл.при рч. Шахе.3131125

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Елизаровская волость
4383Никольское316471362310
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