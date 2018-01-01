село Красностав, Волинська область (на 2018) — Familio

Красностав

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданский кассационный департамент Сената. 1914 г. О восстановлении Е. М. Федоровой права владения 528 десятинами земли при селе Гнойно Вербской волости Владимир-Волынс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Вербская волость
181. Гнойно, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 346, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2675Красноставселоцентр сільської радир-н Володимир-Волинськийсільрада Красноставська

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