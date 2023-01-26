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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
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• Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
269Григорово, с. вл.при рч. Большой Сарке.2218259896Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
206. Григорово, село бывшее владельческое, при речке Б. Сарке, дворов 25, жителей 203, церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
177Григорово, село, при рч. Большой Сарке; н. р.1362564143149