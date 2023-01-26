село Григорово, Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Григорово

Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с. Поводимово за 1858-1860 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
269Григорово, с. вл.при рч. Большой Сарке.2218259896Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Хмелевская волость
206. Григорово, село бывшее владельческое, при речке Б. Сарке, дворов 25, жителей 203, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Ждамировская волость
177Григорово, село, при рч. Большой Сарке; н. р.1362564143149

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