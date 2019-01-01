деревня Матушкина, Сосьвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Матушкина

Сосьвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1694Матушкина, дер.при р. Сосве.76213176976

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Усть-Лялинская волость
30) дар. Матушкина (Борзуны), на ключеИвановское общество101622Бывшие государственныеПравославныеРусские7620
31) д. Матушкина, на ключеИвановское общество286577Бывшие государственныеПравославныеРусские7620
32) дер. Матушкина (Андреевичи), при ключеИвановское общество123738Бывшие государственныеПравославныеРусские7620

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Серовский район
51993Матушкинадеревня59°14'с.ш.61°15'в.д.O-41-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сосьвинский
65721000136д Матушкинадеревня

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