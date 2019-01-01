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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1694Матушкина, дер.при р. Сосве.76213176976
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
30) дар. Матушкина (Борзуны), на ключеИвановское общество101622Бывшие государственныеПравославныеРусские7620
31) д. Матушкина, на ключеИвановское общество286577Бывшие государственныеПравославныеРусские7620
32) дер. Матушкина (Андреевичи), при ключеИвановское общество123738Бывшие государственныеПравославныеРусские7620
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51993Матушкинадеревня59°14'с.ш.61°15'в.д.O-41-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65721000136д Матушкинадеревня