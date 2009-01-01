Населенное место

Скроботуны, им. (кр. товар.), оз. Скроботуны жит. 33 (14 м. 19 ж.), дес. 38, у. гор. 45 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.

Скроботуны, ок. (Фурсов), оз. Скроботуны, жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 30, раз. см. пред.