имение Пузиневичи, имение Пузиневичи, Еремичская волость, Новогрудский уезд (на 1909) — Familio

Пузиневичи

Еремичская волость, Новогрудский уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Новогруцкий уезд
Пузиневичи76Раецкий201653635

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Еремичская волость
Пузиневичи, имение5364105352
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