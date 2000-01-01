деревня Гавшино, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Гавшино

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об имуществе крестьянина дер. Гавшина Верховской волости Вельского уезда Шомина. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Дело 1456.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Боровинской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1963Гавышино, д. удел.при колодцах.33763030

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
297. Гавшинская (Гавшино), деревня бывшая удельная, при речке Нермуше, дворов 9, жителей 60, 5 кожевенных заводов, 2 гонч. з.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
2222ГавшинскоеНизов.-Верх.Спасо-Боровинскийбывшие удельные339113532

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховажская волость
Гавшинское9541деревняРусские11223153

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