село Коновалово, село Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Коновалово

Балаганский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Усть-Удинская волость
844Коноваловская д.крестьяне84
844Коноваловская д.поселенцы2

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Балаганский округ, Коноваловская волость
В одноименном селении

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Балаганский район
627083Коноваловосело53°59'103°04'N-48-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Балаганский муниципальный район, Коноваловское сельское поселение
25601415101с Коноваловосело
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