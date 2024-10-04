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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
4Дер. Дягилевопроселкеоз. ГородноГороднянск. с. о. 298986Островенск. пр. 16546
77Им. Дягилевопроселкер. Зап. Двинед. ст. сов. Д. П. Терецкому, пр. 1117прав. 16547
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дягилево23
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дягилево34