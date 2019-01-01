хутор Яунупмали, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads (на 2019) — Familio

Яунупмали

Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Добленский уезд, Волость Данненталь
Данненталь412328110128112240сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunupmaļiagrāk Jelgavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=27786

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