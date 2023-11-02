деревня Криводино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Криводино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Криводина Панфиловской волости Грязовецкого уезда Д. П. Петрова в количестве 151 рубля за выкуп двух наделов земли. Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Криводино Степуринской волости Назарова и др. об отсрочке взыскания зерна в магазин. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело об утверждении приговора схода крестьян дер. Криводино Степуринской волости об уступке Грязовецкому уездному земству участка надельной земли под постройку школы. 191 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Степуринской церкви. Список архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2985Криводино, д. вл.при рч. Комеле.1823155667

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Степуринская волость
82КриводиноКриводинскоебывшие помещичьи306979

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Владычинская волость
Криволино42381деревняРусские378084164

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Заболотский сельсовет
Криводино (торг. зав.) 741деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.3737

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
35103Криводинодеревня58°58'с.ш.39°58'в.д.O-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Юровское сельское поселение
19624428281д Криводинодеревня

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