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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Криводина Панфиловской волости Грязовецкого уезда Д. П. Петрова в количестве 151 рубля за выкуп двух наделов земли. Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Криводино Степуринской волости Назарова и др. об отсрочке взыскания зерна в магазин. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело об утверждении приговора схода крестьян дер. Криводино Степуринской волости об уступке Грязовецкому уездному земству участка надельной земли под постройку школы. 191 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Степуринской церкви. Список архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2985Криводино, д. вл.при рч. Комеле.1823155667
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
82КриводиноКриводинскоебывшие помещичьи306979
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Криволино42381деревняРусские378084164
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Криводино (торг. зав.) 741деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.3737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35103Криводинодеревня58°58'с.ш.39°58'в.д.O-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624428281д Криводинодеревня