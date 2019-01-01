село Ригахой, Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Ригахой

Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Терская область, Грозненский округ, Ригахоевское старшинство
селение Ригахой147178254247501

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Веденский муниципальный район, Макажойское сельское поселение
96604428121с Ригахойсело

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